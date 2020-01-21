2020-01-21T15:13:21+03:00
Общество

Минкомсвязь сообщает о возможности введения в России бесплатного доступа к соцсетям

В ведомстве отметили, что уже с первого марта провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минкомсвязь сообщает о возможности введения в России бесплатного доступа к соцсетямМинкомсвязь сообщает о возможности введения в России бесплатного доступа к соцсетямФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минкомсвязь не исключает введения в России бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. В ведомстве сообщили, что готовы обсуждать вопрос компенсации операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа.

На совещании с участием и. о. главы Минкомсвязи Константина Носкова и крупнейших операторов связи было принято решение о «первом шаге» по реализации проекта «Доступный интернет». Он сообщил, что уже с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам региональных и федеральных органов власти России по всей стране станет бесплатным.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что важно обеспечить бесплатный доступ к важным российским интернет-ресурсам. В послании к Федеральному собранию российский лидер отметил, что россияне должны быть освобождены от оплаты трафика при переходе на такие ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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