2020-01-21T15:27:50+03:00
Общество

Перед Новым годом в России незаконно спилили почти 10 тысяч ёлок

Больше всего от "черных лесорубов" пострадали в Амурской и Иркутской областях
Ольга МАТЫС
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Вместо того, чтобы "тратиться" на ёлочных базарах, многие предпочли срубить ёлку в лесу - и нарушить законВместо того, чтобы "тратиться" на ёлочных базарах, многие предпочли срубить ёлку в лесу - и нарушить законФото: Олег ЗОЛОТО
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В предновогодние дни нашлось достаточно людей, решивших срубить праздничную ёлку прямо в лесу. По данным российского Минприроды, незаконно спилены в конце 2019 года оказались около 10 тысяч хвойных деревьев, за что нарушители в общей сложности должны заплатить почти полмиллиона рублей штрафа.

- Ущерб, причиненный лесам, составил более 18 млн рублей. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления, - сообщили на официальной интернет-странице министерства.

Также известно, что хуже всего обстановка с нелегальным спиливанием деревьев под Новый год оказалась в Амурской и Иркутской областях - там нарушений выявлено больше всего.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о способе экологичной утилизации новогодних ёлок - в одной только Москве было установлено почти 400 пунктов по утилизации деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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