Перед Новым годом в России незаконно спилили почти 10 тысяч ёлок
В предновогодние дни нашлось достаточно людей, решивших срубить праздничную ёлку прямо в лесу. По данным российского Минприроды, незаконно спилены в конце 2019 года оказались около 10 тысяч хвойных деревьев, за что нарушители в общей сложности должны заплатить почти полмиллиона рублей штрафа.
- Ущерб, причиненный лесам, составил более 18 млн рублей. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления, - сообщили на официальной интернет-странице министерства.
Также известно, что хуже всего обстановка с нелегальным спиливанием деревьев под Новый год оказалась в Амурской и Иркутской областях - там нарушений выявлено больше всего.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о способе экологичной утилизации новогодних ёлок - в одной только Москве было установлено почти 400 пунктов по утилизации деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU