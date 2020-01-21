Трамп призвал «отвергать» экологических активистов
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп призвал «отвергать» экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа.
«Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса», - заявил американский лидер
По словам главы Белого дома сейчас «время не для пессимизма, а для оптимизма» и Вашингтон не должен позволить «радикальным социалистам» уничтожить американскую экономику.
Напомним, в 2017 году Трамп отменил указ по борьбе с изменением климата, который утвердил предыдущий президент США Барак Обама. Новый американский лидер заявил, что такое решение пойдет на пользу рабочим.
В этом года вопрос изменения климата является одним из основных на ежегодном Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.
ИСТОЧНИК KP.RU