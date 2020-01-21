21 Янв. 2020 2020-01-21T15:34:59+03:00

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп призвал «отвергать» экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа.

«Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса», - заявил американский лидер

По словам главы Белого дома сейчас «время не для пессимизма, а для оптимизма» и Вашингтон не должен позволить «радикальным социалистам» уничтожить американскую экономику.

Напомним, в 2017 году Трамп отменил указ по борьбе с изменением климата, который утвердил предыдущий президент США Барак Обама. Новый американский лидер заявил, что такое решение пойдет на пользу рабочим.

В этом года вопрос изменения климата является одним из основных на ежегодном Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.

ИСТОЧНИК KP.RU