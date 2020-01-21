Россиянам советуют воздержаться от поездок в Ухань из-за вспышки пневмонии в Китае

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:55:54+03:00

От новой формы коронавируса погибли уже шесть человек, 12 - в критическом состоянии

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В Роспотребнадзоре советуют россиянам не ездить в китайский город Ухань из-за новой формы коронавируса, жертвами которого стали уже шесть человек. Об этой болезни известно пока не много, только в последние дни в ВОЗ официально подтвердили - коронавирус передается от человека к человеку и уже вышел за пределы одной страны:

- По состоянию на 21.01.2020 в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае, 2 в Таиланде, 1 в Японии, 1 в Республике Южная Корея), - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как защититься от вируса, пока тоже до конца не понятно - среди медперсонала, контактировавшего с больными, есть случаи заражения. Из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае, в пунктах пропуска на границе и в аэропортах России усилили меры безопасности. Медики получили рекомендации, как действовать в случае проникновения вируса в страну, определен алгоритм лабораторной диагностики.

- Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, - уточнили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU