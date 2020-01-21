2020-01-21T16:07:43+03:00
Общество

В Минздраве назвали китайскую вирусную пневмонию биологической угрозой

Вирус распространился уже на несколько стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус передается от человека к человекуКоронавирус передается от человека к человекуФото: Мария ЛЕНЦ
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Новая форма коронавирса, изучением которой теперь занимаются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является "биологической угрозой для населения". Об этом сообщили в российском минздраве. Заявление приводит РИА Новости.

О первых заболевших стало известно в конце декабря 2019 года. Дальше число заразившихся стремительно увеличивалось. По официальным данным коронавирус зарегистрирован у больше, чем 200 людей, но по неофициальным - число жертв вирусной пневмонии превышает 1700 человек. Вирус передается от человека к человеку, заразились врачи, которые занимались лечением пациентов с пневмонией.

Власти четыре стран подтвердили случаи заражения - больше всего больных в КНР. Два человека в коронавирусом госпитализированы в Таиланде, еще по одному- в Южной Корее и Японии.

- Российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности, - предупреждают в Роспотребнадзоре. -Употреблять только бутилированную воду, не посещать рынки, зоопарки, использовать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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