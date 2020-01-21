2020-01-21T16:22:41+03:00
Общество

Онищенко поддержал введение в России «педагогической тайны»

Ранее с этой инициативой выступила рабочая группа "Здоровый ребенок"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Онищенко одобрил введение в России "педагогической тайны"Онищенко одобрил введение в России "педагогической тайны"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России предложили ввести понятие «педагогической тайны». Это значит, что преподавателям на законодательном уровне запретят разглашать диагнозы и информацию об особенностях развития учеников.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко крайне положительно отнесся к этой инициативе.

- Это нормальный цивилизованный подход. Зачем кому-то знать мой пограничный медицинский анамнез, если у меня в роду предки, которые имели, например, особенности психологического развития? – заявил он в интервью ИА НСН.

Онищенко отметил, что это нормальный цивилизованный подход, и применяться он должен не только в школах, но и детских коллективах. Дети, имеющие хоть какие-то маленькие отклонения в развитии, сразу же становятся изгоями. Очевидно, что такая ситуация ненормальна, и с ней надо бороться. Введение в России «педагогической тайны» наряду с «врачебной» позволит оградить детей от негативного внешнего влияния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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