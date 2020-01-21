В КНДР пообещали «пойти другим путем», если США будут шантажировать их санкциями

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:32:40+03:00

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После того, как США проигнорировали «крайний срок» по «ядерному соглашению» с КНДР, власти Северной Кореи объявили, что больше не будут соблюдать никакие договоренности с Белым Домом.

Напомним, представители сторон обсуждали детали договора, который должен был устроить обе страны. Но в Северной Корее заявили, что к сроку, 31 декабря 2019 года, американцы так и не смогли озвучить им предложения, которые отвечали бы интересам КНДР. Однако, они требовали от северокорейских властей выполнение их условий.

- Мы не нашли оснований для того, чтобы выполнять в одностороннем порядке обязательства, который другая сторона не выполняет, - сказал Юн Чхоль, советник миссии Северной Кореи при Организации Объединенных Наций в Женеве, на Конференции по разоружению.

Как сообщает Reuters, Чхоль обвинил американские власти во враждебности и применении "бесчеловечных санкций". В случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.

- Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь,-сказал представитель КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU