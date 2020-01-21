2020-01-21T16:35:44+03:00
Общество

Суд в Ульяновске запретил приложение iHerb в России

В витаминах и БАДах магазина найдены запрещённые вещества
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Прокуратура после экспертизы сообщила, что в препаратах "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов"Прокуратура после экспертизы сообщила, что в препаратах "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов"Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Ульяновский областной суд обязал удалить приложение интернет-магазина витаминов iHerb для российских пользователей. Удаление запросила Засвияжская районная прокуратура после проверки товаров с американского сайта на соответствие "законодательству о здоровье".

Экспертиза выявила "небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии", ввозимые в Россию через заказы с сайта iHerb. Проверка выявила, что в составе содержатся "31 растение из 339, входящих в список "1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества", а также незарегистрированные в России гомеопатические средства.

Прокуратура после экспертизы сообщила, что в препаратах "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов", также препараты не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

С 2018 года в суды поступили 11 исков от Роспотребнадзора о частичной или полной блокировке приложения iHerb. До вынесения решения компания закрыла доступ к спорным препаратам для российских покупателей.

Напомним, что ранее Ульяновский облсуд обязал Ростелеком заблокировать сайт "Комсомольской правды" "за потворство коррупции".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей
Суд в Ульяновске запретил приложение iHerb в России
В КНДР пообещали «пойти другим путем», если США будут шантажировать их санкциями
В Госдуме рассказали о сроках принятия законопроекта по внесению изменений в Конституцию
Онищенко поддержал введение в России «педагогической тайны»
В Минздраве назвали китайскую вирусную пневмонию биологической угрозой
Госдума одобрила возможность строить жилье на садовом участке за маткапитал
Путин поблагодарил Чайку за работу на посту Генерального прокурора
Россиянам советуют воздержаться от поездок в Ухань из-за вспышки пневмонии в Китае
Юрий Чайка - новый полпред на Северном Кавказе: Чем займется бывший генпрокурор после отставки
На малой Родине Сулеймани объявили награду в 3 миллиона долларов за «голову Трампа»
Трамп призвал «отвергать» экологических активистов
Эксперты считают, что «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»
Перед Новым годом в России незаконно спилили почти 10 тысяч ёлок
Ликсутов: количество поездок на личных автомобилях в Москве сократилось на треть
Количество заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 291 человека
Минкомсвязь сообщает о возможности введения в России бесплатного доступа к соцсетям
Володин назвал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы домыслами
Закон о праве иностранных студентов на подработку прошел второе чтение в Госдуме
Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России
После анонимной угрозы взрыва из ГУМа эвакуировали больше 750 человек