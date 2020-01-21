Суд в Ульяновске запретил приложение iHerb в России

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:35:44+03:00

Прокуратура после экспертизы сообщила, что в препаратах "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов" Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Ульяновский областной суд обязал удалить приложение интернет-магазина витаминов iHerb для российских пользователей. Удаление запросила Засвияжская районная прокуратура после проверки товаров с американского сайта на соответствие "законодательству о здоровье".

Экспертиза выявила "небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии", ввозимые в Россию через заказы с сайта iHerb. Проверка выявила, что в составе содержатся "31 растение из 339, входящих в список "1.1 Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества", а также незарегистрированные в России гомеопатические средства.

Прокуратура после экспертизы сообщила, что в препаратах "содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов", также препараты не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

С 2018 года в суды поступили 11 исков от Роспотребнадзора о частичной или полной блокировке приложения iHerb. До вынесения решения компания закрыла доступ к спорным препаратам для российских покупателей.

Напомним, что ранее Ульяновский облсуд обязал Ростелеком заблокировать сайт "Комсомольской правды" "за потворство коррупции".

ИСТОЧНИК KP.RU