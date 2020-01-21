2020-01-21T16:36:48+03:00
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей

В список вошли сфера услуг, социальное предпринимательство и интернет-бизнес
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперты назвали самые популярные сферы деятельности среди молодых российских бизнесменовЭксперты назвали самые популярные сферы деятельности среди молодых российских бизнесменовФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский центр содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель» назвал самые распространенные сферы деятельности у молодых российских бизнесменов. На первом месте оказалась сфера услуг: открытие спортивного клуба, сети кафе или караоке.

Вторую строчку, как это ни странно, занимает социальное предпринимательство. Бизнесмены открывают пансионаты для пожилых людей и инвалидов, центры детского массажа и мануальной терапии.

Следующее по популярности – интернет-предпринимательство. Под ним подразумевается интернет-маркетинговое агентство, компании-разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании.

Эксперты также назвали средний возраст молодого предпринимателя в России, который составил 27 лет, пишет RT.

Аналитики составили список регионов, в которых живут и работают больше всего молодых бизнесменов. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в этот рейтинг вошли Краснодарский край, Татарстан и Омская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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