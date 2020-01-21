2020-01-21T17:13:53+03:00
Общество

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Синоптики обещают сильный ветер, мокрый снег и гололед
Светлана ВОЛКОВА
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Синоптики обещают сильный ветер, мокрый снег и гололедСиноптики обещают сильный ветер, мокрый снег и гололедФото: Михаил ФРОЛОВ
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Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за прогноза синоптиков об усилении ветра и осадках. Об этом сегодня, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и гололедица, - сказал Петр Бирюков. - Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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