Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:13:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за прогноза синоптиков об усилении ветра и осадках. Об этом сегодня, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и гололедица, - сказал Петр Бирюков. - Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU