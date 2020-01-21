Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Как сообщает издание УНИАН, свое обещание украинский лидер дал в киевском аэропорту Борисполь во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном.
К Зеленскому подошли возмущенные жители украинской столицы и потребовали от президента подписать указ об увольнении Кличко.
«Я подпишу», - ответил глава незалежной.
Напомним, в ноябре прошлого года национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Кличко и его двух заместителей по факту государственной измене и хищении госсредств. Незадолго до этого НАБУ обвинило главу Киевской городской администрации в злоупотреблении властью и хищении государственных средств во время ремонта Шулявского моста в украинской столице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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