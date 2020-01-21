2020-01-21T16:57:36+03:00
Политика

Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко

Глава Украины заявил, что подпишет документ об отстранении бывшего спортсмена от должности председателя Киевской городской администрации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский пообещал украинцам уволить КличкоЗеленский пообещал украинцам уволить КличкоФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как сообщает издание УНИАН, свое обещание украинский лидер дал в киевском аэропорту Борисполь во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном.

К Зеленскому подошли возмущенные жители украинской столицы и потребовали от президента подписать указ об увольнении Кличко.

«Я подпишу», - ответил глава незалежной.

Напомним, в ноябре прошлого года национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Кличко и его двух заместителей по факту государственной измене и хищении госсредств. Незадолго до этого НАБУ обвинило главу Киевской городской администрации в злоупотреблении властью и хищении государственных средств во время ремонта Шулявского моста в украинской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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