Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:47:10+03:00

Лавров считает, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство Фото: Евгения ГУСЕВА

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство.

- Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединённых наций, - рассказал Лавров.

Ранее сайт kp.ru писал об объявлении Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом космического пространства оперативной сферой НАТО.

- Космос необходим для обороны и сдерживания Североатлантического союза, для раннего предупреждения возможных угроз, для связи и навигации, - сказал он на встрече с журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU