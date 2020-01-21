Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам, что НАТО затевает опасную игру по распространению оперативной деятельности на космическую среду и киберпространство.
- Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой Организация объединённых наций, - рассказал Лавров.
Ранее сайт kp.ru писал об объявлении Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом космического пространства оперативной сферой НАТО.
- Космос необходим для обороны и сдерживания Североатлантического союза, для раннего предупреждения возможных угроз, для связи и навигации, - сказал он на встрече с журналистами.
ИСТОЧНИК KP.RU