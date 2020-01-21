2020-01-21T19:24:39+03:00
В мире

Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро

Родители обнаружили мальчика с 20 ножевыми ранениями
Юлия САЛЬНИКОВА
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Медикам удалось спасти жизнь ребенкаМедикам удалось спасти жизнь ребенкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семье раненого на греческом курорте Крит ребенка владелец отеля выплатит почти полмиллиона евро. Семья из России летала на отдых в 2013 году, остановились в пятизвездочном отеле Mitsis Laguna. Аниматор из голандии, который приехал в Грецию подработать в разгар туристического сезона, улучил момент, когда 11-летний мальчик остался один, и отобрал у него телефон и планшет. Родителям Никита рассказывать о ЧП не стал, но когда мама обнаружила пропажу, решил, как взрослый, разобраться во всем сам. Пошел за украденным к сотруднику отеля.

Когда он не вернулся в номер, мама пошла на поиски Никиту она обнаружила лежащим без сознания, на теле ребенка было 20 ножевых ранений. Медикам удалось спасти жизнь школьника, но его здоровье после нападения полностью восстановить не удастся. К расследованию преступления подключилась российская сторона.

- Решением Мосгорсуда взыскать с акционерного общества туристических и гостиничных предприятий Паневропа А.О. в пользу матери пострадавшего мальчика 405 тыс евро в качестве возмещения расходов на лечение и лекарства, 47 тысяч евро на юруслуги, - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Также семье компенсируют почтовые расходы, услуги нотариуса, расходы на проживание. Нападавшего приговорили к 10,5 годам лечения в психиатрической лечебнице при тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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