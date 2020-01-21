2020-01-21T21:30:14+03:00
Политика

Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России

Премьер-министр назначил Марата Хуснуллина одним из девяти своих заместителей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Марату Шакирзяновичу 53 года, ранее он работал в мэрии столицыМарату Шакирзяновичу 53 года, ранее он работал в мэрии столицыФото: Иван МАКЕЕВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил своего бывшего заместителя Марита Хаснуллина с назначением в правительство. Новый премьер-министр страны Михаил Мишустин предложил кандидатуры на должность федеральных министров и замов.

Президент Владимир Путин 21 января подписал указа о назначении новых членов кабмина, после чего провел с ними встречу в Доме правительства. Согласно президентском указу у Мишустина будет девять вице-премьеров. Один из них Хуснуллин.

- Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще, - написал Собянин в твиттере.

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Сайт kp.ru публиковал биографию Марата Хуснулина. Вместо Виталия Мутко он будет курировать сферу строительства и регионального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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