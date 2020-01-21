В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел

21 Янв. 2020 2020-01-21T21:38:58+03:00

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Сергей Лавров стал одним из тех министров, которые сохранили свои должности в новом составе правительства. Напомним, 21 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров, а также провел с ними встречу в Доме правительства. Глава государства поздравил их с назначением и подчеркнул, что главная задача правительства Михаила Мишустина - благосостояние граждан.

Сергей Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.

- Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете. Сегодня трудно найти ему замену, такого же грамотного дипломата, - сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в Сети появилась информация, что Лавров уйдет из министерства. На это ответили в МИД на официальной странице в фейсбуке.

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ИСТОЧНИК KP.RU