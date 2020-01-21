2020-01-21T21:38:58+03:00
Политика

В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел

Ранее в Сети появлялась информация, что Лавров покинет пост
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Сергей Лавров возглавляет МИД с 2004 годаСергей Лавров возглавляет МИД с 2004 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сергей Лавров стал одним из тех министров, которые сохранили свои должности в новом составе правительства. Напомним, 21 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров, а также провел с ними встречу в Доме правительства. Глава государства поздравил их с назначением и подчеркнул, что главная задача правительства Михаила Мишустина - благосостояние граждан.

Сергей Лавров занимает должность главы МИД с 2004 года.

- Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете. Сегодня трудно найти ему замену, такого же грамотного дипломата, - сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в Сети появилась информация, что Лавров уйдет из министерства. На это ответили в МИД на официальной странице в фейсбуке.

- Помните: мы - то, что читаем. Не становитесь анонимными каналами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»
Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел
Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России
Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей