Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:18:11+03:00

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Новый премьер-министр попросил назначенных президентом Владимиром Путиным вице-премьеров и глав федеральных ведомств встретиться со своими предшественниками. Восемь новых членов кабмина будут впервые работать в правительстве.

- Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения - встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, - приводит слова Михаила Мишустина РИА Новости.

Об этом он сказал во время первого заседания кабинета министров в измененном составе. Напомним, 10 глав ведомств и 4 вице-премьера не получили должности в правительстве. Заместителей у премьера будет на одного меньше, чем в прошлом составе правительства - девять, должность первого заместителя получил Андрей Белоусов, который ранее был советником президента по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU