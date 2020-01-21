2020-01-21T22:18:11+03:00
Политика

Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти

Первое заседание членов правительства состоялась в день подписания указа президента о назначении
Юлия САЛЬНИКОВА
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На первом заседании Михаил Мишустин призвал коллег не допустить, чтобы смена членов правительства отразилась на темпах работы кабминаНа первом заседании Михаил Мишустин призвал коллег не допустить, чтобы смена членов правительства отразилась на темпах работы кабминаФото: REUTERS
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Новый премьер-министр попросил назначенных президентом Владимиром Путиным вице-премьеров и глав федеральных ведомств встретиться со своими предшественниками. Восемь новых членов кабмина будут впервые работать в правительстве.

- Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения - встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей, - приводит слова Михаила Мишустина РИА Новости.

Об этом он сказал во время первого заседания кабинета министров в измененном составе. Напомним, 10 глав ведомств и 4 вице-премьера не получили должности в правительстве. Заместителей у премьера будет на одного меньше, чем в прошлом составе правительства - девять, должность первого заместителя получил Андрей Белоусов, который ранее был советником президента по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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