В Совфеде объяснили необходимость "обновления" кабинета министров

22 Янв. 2020 2020-01-22T00:06:12+03:00

В палате считают, прежняя команда сделала все, что могла

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Глава Социального комитета Совфеда Валерий Рязанский объяснил, почему была необходима "новая команда" в правительстве. По его словам, прежний состав кабинета министров все, что мог сделал. Более того, как полагает сенатор, под новые задачи выстраивается новая команда.

Он также прокомментировал отдельные назначения. О новом министре здравоохранения России Михаиле Мурашко сенатор отозвался как о профессионале, жестком и требовательном руководителе. А также напомнил, в Росздравнадзоре глава минздрава выстроил систему аттестации, постоянного совершенствования работы.

- Будем надеяться, что управленческий потенциал Минздрава по всем направлениям будет сохранен, - отметил Рязанский в интервью для РИА Новости.

Он также заявил, что с новым главой Минтруда ему предстоит более тесно познакомиться в предстоящей совместной работе.

Говоря о назначении Олега Матыцина на пост министра спорта страны, Рязанский выразил надежду на сохранение основ, которые были заложены прежним руководством. Речь идет о вовлечении граждан в занятие спортом, в том числе и старшего поколения. А вот "звено" по защите спортсменов на международном уровне, по мнению сенатора, нужно усилить.

- Но это не только работа Минспорта, это и Олимпийский комитет России, МИД, Федерации спорта. Это должна быть системная работа, - резюмировал Рязанский.

Сенатор выразил надежду, что члены кабмина смогут использовать тот задел, который был сделан их предшественниками, и учесть опыт тех ошибок, которые, возможно, были совершены.

Сайт kp.ru писал ранее, что в новый состав правительства не вошли 10 министров и 4 вице-премьера. «КП» изучила биографии членов кабинета министров 2020 и опубликовала самое интересное о политиках, ставших министрами. Главы четырех ведомств оказались выпускниками и слушателями «школы губернаторов». Ставший недавно премьер-министров России Михаил Мишустин, уже поставил перед кабинетом министров задачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU