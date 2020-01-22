Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки

22 Янв. 2020 2020-01-22T02:49:57+03:00

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Павел Дуров заявил, что облачный сервис iCloud, принадлежащий американской компании Apple, официально стал инструментом для слежки за пользователями. По его словам, это произошло из-за отказала корпорации от планов сквозного шифрования данных.

- iCloud теперь официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), также являются проблемой, - написал Дуров в своем блоге в социальной сети.

За несколько часов до этого появилась информация, что Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в облачном сервисе iCloud после того, как ФБР США посчитало, что такой шаг навредит расследованию преступлений. По данным Reuters, это произошло еще несколько лет назад, однако стало известно лишь сейчас.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, старший директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват компании Apple подтвердила, что корпорация сканирует все фотографии пользователей, которые загружены в облачное хранилище iCloud.

ИСТОЧНИК KP.RU