В работе Twitter произошел сбой

22 Янв. 2020 2020-01-22T03:45:52+03:00

Пользователи со всего мира сообщают о проблемах с приложением

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Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Twitter. Проблемы с социальной сетью коснулись и юзеров из России. Начались они в ночь со вторника на среду, с 21 на 22 января.

Как передает Downdetector, сервис по отслеживанию работы популярных интернет- ресурсов, первые сообщения о неполадках начали поступать около 18:14 по времени Восточного побережья США или в 02:14 по московскому. В основном с проблемами столкнулись пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Мексики, Бразилии и ЮАР. Что касается России, то в большинство жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что юзеры в основном испытывают трудности с работой приложений на платформе Android. Таких сообщений было 67%. С такой же проблемой, но на операционной системе Apple столкнулись около 9%. Еще 23% пользователей посетовали на работу сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU