В ближайшие два года система адресной поддержки малоимущих распространится по всей стране

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:25:30+03:00

Пока в пилотном проекте участвуют чуть более 20 регионов

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В ряде регионов России начали тестировать систему адресной помощи малоимущим гражданам. Мер поддержки много, но чаще всего региональные власти выбирают социальный контракт, по которому можно не только получить деньги на новую профессию или свое дело, но и, например, вылечиться от алкоголизма.

Пилотные проекты стартовали еще 1 декабря 2018 года, сейчас к эксперименту присоединились 23 региона.

Если эксперимент принесет положительные результаты, то подобную практику распространят по всей стране. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже заявил, что на построение системы поддержки уйдет два года.

Помимо этого в стране может появиться реестр доходов граждан, единая база позволит чиновникам видеть тех, кто действительно нуждается в помощи.

- Реестр должен формироваться на федеральном уровне, чтобы объединять данные из нескольких источников (например, ФНС или соцфондов). Это позволит отказаться от нынешнего заявительного порядка, когда люди просят помощи, и перейти к инициативному, когда власти сами предлагают человеку и улучшают его жизнь, - комментирует «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

ИСТОЧНИК KP.RU