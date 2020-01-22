Число пострадавших при обстреле военных баз США в Ираке возросло
Число пострадавших при обстреле военных баз США и Ираке продолжает расти. Накануне очередная группа была вывезена из Айн-эль-Асада на лечение в военный госпиталь в Германии. Об этом сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Билл Урбан.
Напомним, что Иран произвел ракетный обстрел по американским объектам 8 января. Ирак заранее предупредил США о готовящейся атаке, но травм избежать все равно не удалось.
Сайт kp.ru писал, что 11 пострадавших военных были вывезены в госпитали в ФРГ и Кувейте. У всех диагностировано подозрение на сотрясение мозга.
"По мере того как продолжается оказание медицинской помощи и оценка последствий на месте, были выявлены новые военнослужащие, у которых имеются потенциальные травмы", - цитирует газета The Washington Post Урбана.
Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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