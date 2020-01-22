2020-01-22T09:45:05+03:00
Политика

Мишустин поручил подготовить изменения в законы о бюджетах России и ПФР

Срок выполнения - до 11 февраля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Мишустин и Владимир ПутинМихаил Мишустин и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда. Решение принято в рамках реализации послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января.

Поправки должны быть представлены до 11 февраля. Об этом сообщается на сайте правительства.

Напомним, что в минувший вторник, 21 января, Владимир Путин изменил структуру российского кабинета министров. Теперь вместо десяти вице-премьеров - девять, один из которых первый вице-премьер, а министерства по делам Северного Кавказа больше нет.

Росимущество передано под руководство Минфина. За деятельностью же Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства будет следить правительство.

Сайт kp.ru писал, что о новом составе правительства думают за рубежом.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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