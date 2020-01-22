Три человека ранены во время стрельбы в ТЦ Лас-Вегаса

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:07:30+03:00

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Три человека получили ранения во время стрельбы в торговом центре Fashion Show Лас-Вегаса. Местная полиция разбирается в обстоятельствах конфликта.

Все произошло вечером 21 января. До закрытия ТЦ оставалось немного времени, в этот момент раздались первые выстрелы.

Ранения получили три человека. Все они попали в больницу, но, по сообщениям медиков, травмы не опасные для жизни. По сообщениям других источников, есть погибшие, но пока эту информацию официально не озвучивают.

Прибывшие на место происшествия полицейские перекрыли целый квартал, но задержать стрелка не удалось. Он успел скрыться из торгового центра.

По предварительной версии, причиной стрельбы стала ссора группы людей, сообщает Пятый канал.

Ранее по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в штате Иллинойс. Инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756095" frameborder="0"></iframe> Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса.

ИСТОЧНИК KP.RU