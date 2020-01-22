2020-01-22T11:27:05+03:00
Политика

Мишустин назначил Валерия Сидоренко первым замруководителя аппарата кабмина

Также утверждены заместители руководителя аппарата правительства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин назначил первого замруководителя аппарата кабмина и заместителей руководителя аппарата правительстваМишустин назначил первого замруководителя аппарата кабмина и заместителей руководителя аппарата правительстваФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Сидоренко первым заместителем руководителя аппарата кабинета министров, которым стал Дмитрий Григоренко. В соответствии с документом у руководителя аппарата может быть до 11 заместителей.

Заместителями руководителя аппарата правительства распоряжением назначены Светлана Андрющенко, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, замглавы Минфина Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко. На этой должности остались Ольга Кривонос и Эльмир Тагиров. Тагирова, который ранее занимал пост директора департамента международного сотрудничества, сменил на этой должности Виктор Кузнецов.

Напомним, что 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, которым он изменил порядок подчинения отдельных ведомств и утвердил на должности новых членов правительства.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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