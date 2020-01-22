2020-01-22T13:18:58+03:00
Происшествия

В Серпухове при взрыве газовых баллонов погиб пожарный

Трое пострадали
Ася КУЗНЕЦОВА
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Один пожарный погиб, трое пострадали при взрыве газовых баллонов в ПодмосковьеОдин пожарный погиб, трое пострадали при взрыве газовых баллонов в ПодмосковьеФото: Тимур ХАНОВ
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В деревне Петровское под городом Серпухов при пожаре в теплицах взорвались газовые баллоны. Источник kp.ru сообщает о гибели одного пожарного. Трое пожарных пострадали.

Ранее сайт kp.ru писал о пожарном, погибшем при возгорании шланга одного из восьми 40-литровых баллонов с ацетиленом на стройплощадке, расположенной всего в 30 метрах от школы на улице Профсоюзная в Москве. Тогда 26-летний Дмитрий Кокорев бросился внутрь склада, чтобы перекрыть неисправный редуктор, но не успел и погиб при взрыве.

До этого Дмитрий Кокорев спас из пожара двухлетнюю девочку, которую бабушка оставила одну спать дома, забыв выключить утюг.

Также на сайте писали о гибели двух пожарных, тушивших пожар в квартире жилого многоэтажного дома на севере Москвы. Пожарные успели вывести из помещения троих детей и одного взрослого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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