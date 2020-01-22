Роспотребнадзор ввёл при въезде в Россию дистанционное измерение температуры и анкетирование из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на территорию России. В числе мер дистанционное измерение температуры тела и анкетирование, сообщили в ведомстве.
Также в представители Роспотребнадзора сообщили, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым типом коронавируса.
Напомним, что вирус распространяется в Китае, где заражены уже 440 человек и девять погибли.
Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали о подготовке экспресс-теста на выявление нового коронавируса и о готовности создать вакцину.
Бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что распространение коронавируса ставит мир на порог новой угрозы и необходимо выяснить природная ли это мутация или намеренная.
Вспышка вирусной пневмонии произошла в конце 2019 года в городе Ухань.
В Амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае.
ИСТОЧНИК KP.RU