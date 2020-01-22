Роспотребнадзор ввёл при въезде в Россию дистанционное измерение температуры и анкетирование из-за коронавируса

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:47:37+03:00

Вирус распространяется в Китае, где заражены уже 440 человек и 9 погибли Фото: Мария ЛЕНЦ

В России нет госпитализированных с подозрением на новый тип пневмонии

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Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на территорию России. В числе мер дистанционное измерение температуры тела и анкетирование, сообщили в ведомстве.

Также в представители Роспотребнадзора сообщили, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым типом коронавируса.

Напомним, что вирус распространяется в Китае, где заражены уже 440 человек и девять погибли.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали о подготовке экспресс-теста на выявление нового коронавируса и о готовности создать вакцину.

Бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что распространение коронавируса ставит мир на порог новой угрозы и необходимо выяснить природная ли это мутация или намеренная.

Вспышка вирусной пневмонии произошла в конце 2019 года в городе Ухань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756139" frameborder="0"></iframe> В Амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU