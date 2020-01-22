Политолог оценил новые назначения в правительстве

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:54:44+03:00

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Политолог Сергей Михеев оценил новые назначения в правительстве РФ. Эксперт объяснил, почему силовой блок сохранил свои позиции – никаких предпосылок для смены не было.

- Они предсказуемо остались. То же самое касается и Министерства иностранных дел, нареканий по их работе не было», — считает Михеев.

Многие эксперты пока не могут объяснить отставку министра образования и здравоохранения.

- Васильева вела правильную политику, и не очень понятно, что будет дальше. Она пыталась найти некий баланс между оголтелой цифровизацией и традиционным подходом. То же самое со Скворцовой, — комментирует RT эксперт.

Ранее стал известен новый состав правительства России. "КП" изучила биографии членов кабинета министров 2020. Все самое интересное о политиках, которые стали министрами [графика].

Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Спустя несколько дней после назначения он провел заседание с новым составом кабинета. На встрече были обозначены вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.

В первую очередь, с его слов, правительству необходимо вплотную приступить к выполнению задач президента, которые он озвучил в послании. Эти задачи, по мнению Мишустина, сейчас являются приоритетными.

ИСТОЧНИК KP.RU