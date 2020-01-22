2020-01-22T15:53:38+03:00
Общество

"У меня нет сердца": Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о своей госпитализации

СМИ написали, что врачи якобы увезли журналистку с совещания в Кремле
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАССГлавный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикации о её срочной госпитализации из Кремля по причине проблем с сердцем.

- В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца, - написала Симоньян в своей соцсети.

22 января несколько СМИ опубликовали информацию о том, что Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского после того, как ей стало плохо во время совещания в Администрации Президента.

Также сообщалось, что у журналистки были обнаружены проблемы с сердцем и ей оказывается экстренная помощь.

Ранее сайт kp.ru писал о словах Симоньян по поводу назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

- Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно, - написала в своей соцсети Симоньян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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