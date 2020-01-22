Эксперт спрогнозировал, какие изменения жду прокуратуру под руководством Краснова

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:05:22+03:00

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Эксперт спрогнозировал какие изменения ждут прокуратуру с приходом нового руководителя. 22 января Совет Федерации утвердил на пост Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло уверен, что назначение положительно повлияет на правовой климат в стране, а еще приведет к изменениям в самой прокуратуре.

- В основе прокурорской работы - безусловно, соблюдение закона и непримиримость к коррупции. У нового генерального прокурора эти данные есть. Думаю, президент поступил правильно: Чайке предоставлен ответственный пост, а в системе намечаются серьезные изменения, - прокомментировал ИА «НСН» эксперт.

Во главе надзорного ведомства Краснов сменил Юрия Чайку. Последний занимал кресло генерального прокурора страны 13,5 лет. Теперь он будет занимать должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Что касается Игоря Краснова, то он прошел путь от следователя, а в 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. В прокуратуру он был назначен из следственного комитета.

Тем не менее, лояльность Краснова к СК не спровоцирует рост коррупции, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

- Краснова характеризуют как человека не подверженного кумовству и учету «бывших друзей». Поэтому он будет выполнять те задачи, которые поставлены перед прокуратурой, - заключил Кабанов.

Ранее глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756119" frameborder="0"></iframe> Совет Федерации официально утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России.

ИСТОЧНИК KP.RU