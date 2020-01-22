2020-01-22T17:06:30+03:00
В мире

Умер актёр Терри Джонс из комедийного шоу "Монти Пайтон"

С 2016 года он страдал от тяжёлой формы деменции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Актер получил известность как участник комедийной группы "Монти Пайтон", которую в 1969 создал вместе с Майклом ПейлиномАктер получил известность как участник комедийной группы "Монти Пайтон", которую в 1969 создал вместе с Майклом ПейлиномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский актёр и звезда комедийного шоу "Монти Пайтон" скончался 21 января в возрасте 77 лет, сообщает Sky News, ссылаясь на заявление его семьи.

В сообщении также отмечается, что Терри Джонс умер в своём доме на севере Лондона, последние годы он страдал от тяжёлой формы деменции.

В 1969 году Терри Джонс вместе с Майклом Пейлином создали комедийную группу "Монти Пайтон", известную благодаря своему абсурдистскому юмору и оказавшую влияние на всю современную комедию.

Самыми известными произведениями группы из шести комиков стали шоу "Летающий цирк Монти Пайтона", выходившее с 1969 по 1974 год, и полнометражные картины "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Жизнь Брайана" и "Смысл жизни по Монти Пайтону".

Терри Джонс также был сценаристом и автором детских исторических книг, а в 2016 году получил премию валлийского подразделения BAFTA за выдающийся вклад в развитие кино и телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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