Колтушское шоссе в Ленинградской области расширят до четырех полос

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:42:01+03:00

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Колтушское шоссе на участке от КАДа до Колтушей во Всеволожском районе будет реконструировано. Вместо существующих двух полос трасса будет расширена до четырех. Таким образом Ленинградская область решит проблему с одной из самых загруженных региональных дорог. Проект расширения Колтушского шоссе одобрило ФАУ «Главгосэкпертиза России». Об этом в среду, 22 января, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Реконструкция Колтушского шоссе - один из приоритетных проектов для дорожной отрасли нашего региона на ближайшее время, - подчеркнул глава региона. - Положительное заключение экспертизы, где определена точная стоимость строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Министерства транспорта России.

Предполагается, что реконструкция пройдет в четыре этапа. На первом будет перестроен участок в границах Янино, второй пройдет рядом со строящейся развязкой подъезда ко Всеволожску. Третий будет пролегать возле Янино-2, четвертый разместится в границах Колтушей. Всего будет реконструировано около 8 километров дорожного полотна.

На всей протяженности трассы появятся тротуары, автобусные остановки и карманы для общественного транспорта, новое освещение и металлическое ограждение, которое отделит пешеходные дорожки от проезжей части.

Реконструкции Колтушского шоссе давно ждали водители Ленинградской области и Санкт-Петербурга: это наиболее загруженная трасса, соединяющая Северную столицу и Всеволжский район. За сутки по ней проезжает до 30 тысяч машин, большая часть из них — грузовые автомобили и фуры. Чаще всего пробки возникают на съезде с КАДа в Янино.