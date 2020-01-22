Колтушское шоссе в Ленинградской области расширят до четырех полос
Колтушское шоссе на участке от КАДа до Колтушей во Всеволожском районе будет реконструировано. Вместо существующих двух полос трасса будет расширена до четырех. Таким образом Ленинградская область решит проблему с одной из самых загруженных региональных дорог. Проект расширения Колтушского шоссе одобрило ФАУ «Главгосэкпертиза России». Об этом в среду, 22 января, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
- Реконструкция Колтушского шоссе - один из приоритетных проектов для дорожной отрасли нашего региона на ближайшее время, - подчеркнул глава региона. - Положительное заключение экспертизы, где определена точная стоимость строительства, позволяет нам заявить этот объект на федеральный уровень для получения софинансирования от Министерства транспорта России.
Предполагается, что реконструкция пройдет в четыре этапа. На первом будет перестроен участок в границах Янино, второй пройдет рядом со строящейся развязкой подъезда ко Всеволожску. Третий будет пролегать возле Янино-2, четвертый разместится в границах Колтушей. Всего будет реконструировано около 8 километров дорожного полотна.
На всей протяженности трассы появятся тротуары, автобусные остановки и карманы для общественного транспорта, новое освещение и металлическое ограждение, которое отделит пешеходные дорожки от проезжей части.
Реконструкции Колтушского шоссе давно ждали водители Ленинградской области и Санкт-Петербурга: это наиболее загруженная трасса, соединяющая Северную столицу и Всеволжский район. За сутки по ней проезжает до 30 тысяч машин, большая часть из них — грузовые автомобили и фуры. Чаще всего пробки возникают на съезде с КАДа в Янино.