На выезженной земле в Австралии появляются ростки деревьев

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:29:25+03:00

В Австралии прорастает жизнь после пожаров

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Пострадавшие после бурных и долгих пожаров австралийские леса начинают восстанавливаться. Появилось видео первых ростков на выезженной земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753867" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии.

Напомним, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале года на востоке страны из-за природной стихии были заблокированы тысячи людей. В результате пожаров погибло по меньшей мере 25 человек. Также от огня погибло до полумиллиона растений и животных, в том числе свыше 350 коал.

В январе дым от лесных пожаров Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над почти над всеми южными и центральными городами Чили, а также над Аргентиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753343" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Австралии.

В благотворительном фонде Earth Alliance, одним из основателей которого явялется актёр Леонардо Ди Каприо, сообщили, что пожертвует 3 миллиона долларов на борьбу с лесными пожарами.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств и пообещал, что общая сумма финансовой помощи составит 58 миллионов австралийских долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755431" frameborder="0"></iframe> Спасение животных в Австралии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после того, как лесные пожары пошли на спад, на континент обрушилась мощная песчаная буря, а позже на юго-востоке страны выпал град размером с мячик для гольфа.

На Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756203" frameborder="0"></iframe> Ростки деревьев после пожаров в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU