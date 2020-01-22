2020-01-22T18:29:25+03:00
Происшествия

На выезженной земле в Австралии появляются ростки деревьев

Первые кадры с пробивающейся жизнью появились в сети [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Австралии прорастает жизнь после пожаровВ Австралии прорастает жизнь после пожаров
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Пострадавшие после бурных и долгих пожаров австралийские леса начинают восстанавливаться. Появилось видео первых ростков на выезженной земле.

Последствия лесных пожаров в Австралии.

Напомним, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале года на востоке страны из-за природной стихии были заблокированы тысячи людей. В результате пожаров погибло по меньшей мере 25 человек. Также от огня погибло до полумиллиона растений и животных, в том числе свыше 350 коал.

В январе дым от лесных пожаров Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над почти над всеми южными и центральными городами Чили, а также над Аргентиной.

Лесные пожары в Австралии.

В благотворительном фонде Earth Alliance, одним из основателей которого явялется актёр Леонардо Ди Каприо, сообщили, что пожертвует 3 миллиона долларов на борьбу с лесными пожарами.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств и пообещал, что общая сумма финансовой помощи составит 58 миллионов австралийских долларов.

Спасение животных в Австралии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после того, как лесные пожары пошли на спад, на континент обрушилась мощная песчаная буря, а позже на юго-востоке страны выпал град размером с мячик для гольфа.

На Австралию обрушился град размером с мяч для гольфа.

Ростки деревьев после пожаров в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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