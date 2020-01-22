2020-01-22T18:52:16+03:00
Политика

Первый замгенпрокурора ушел в отставку

Александр Буксман занимал этот пост с 2006 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Буксман. Фото: ТАСС/Станислав КрасильниковАлександр Буксман. Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В среду, 22 января, первый заместитель Генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке.

Об этом передает «РИА Новости» ссылаясь на источник в ведомстве, который не сообщил о причинах такого решения Буксмана.

Буксман занимал пост первого заместителя Генпрокурора с 2006 года.

Напомним, 22 января, Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России и назначил на этот пост Игоря Краснова – кандидата, предложенного российским президентом Владимиром Путиным.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, на встрече 21 января глава государства поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту Генпрокурора и заявил, что лучший опыт должен быть востребован новым главой ведомства. Игоря Краснова президент попросил обратить внимание на вопросы контроля за соблюдением социальных прав граждан и борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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