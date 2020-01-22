2020-01-22T22:17:53+03:00
Спорт

WADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораторию

Лаборатории временно запретили работу, связанную с анализами образцов крови спортсменов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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WADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораториюWADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораториюФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно лишить аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию.

Как сообщили в пресс-службе WADA, Московской антидопинговой лаборатории будет запрещена любая работа, связанная с анализами образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

Напомним, после того, как Всемирное антидопинговое агентство нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. Соответствующие решение исполком WADA принял 9 декабря.

Как писал сайт kp.ru, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне четырехлетнюю дисквалификацию российских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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WADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораторию
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