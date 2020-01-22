2020-01-22T23:20:02+03:00
В мире

Кевину Спейси грозит новый иск за сексуальные домогательства

Сын скончавшегося истца пообещал раскрыть все детали и сообщил, что перед смертью отец описал приставания актера во всех подробностях [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кевину Спейси грозит новый иск за сексуальные домогательстваКевину Спейси грозит новый иск за сексуальные домогательстваФото: REUTERS
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Актера Кевина Спейси могут снова обвинить в сексуальных домогательствах.

Сын массажиста, скончавшегося после подачи иска против звезды сериала «Карточный домик», Скай Алвеса сообщил, что перед смертью его отец описал приставания Кевина Спейси во всех подробностях.

«Поскольку мой отец был одним из первых, кто высказался против Спейси, это является частью его наследия. Другие заговорили, потому что он заговорил», — заявил мужчина.

Скай Алвеса пообещал раскрыть все детали в ходе судебного процесса.

Напомним, показания против знаменитого актера дали порядка 30 мужчин, но лишь одно дело дошло до суда. Прокуратура Соединённых Штатов возбудила уголовное дело на основании утверждения, что актер трогал коллегу за гениталии.

После этого скандала сцены с участием Кевина Спейси стали вырезать из новых фильмов и сериалов, а актер лег в клинику на реабилитацию, но свою вину так и не признал. Прошлым летом после смерти истца все обвинения с артиста сняли.

Кевин Спейси опубликовал рождественское видео в образе своего персонажа из сериала «Карточный домик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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