Новый министр здравоохранения Мурашко работал волонтером в хосписе

22 Янв. 2020 2020-01-23T00:03:55+03:00

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Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко в свое время работал волонтером в хосписе, рассказала директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, отметив, что работать с ним будет несложно: он в курсе всех проблем.

«Я уверена, что с Михаилом Альбертовичем не будет у нас особенных сложностей в реализации, мы давно знакомы, он тоже волонтерил в Центре паллиативной помощи и хосписе», - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Анна Федермессер также сообщила, что последние четыре года Михаил Мурашко был «главным соратником в продвижении идеи обезболивания». Она добавила, что отношения с новым главой Минздрава у нее сложились «действительно теплые, партнерские».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сменившему Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения Михаилу Мурашко 53 года, он родом из Свердловска. Знакомые его называют крепким организатором и строгим руководителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU