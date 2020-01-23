ФАС определилась с примерным перечнем программ для предустановки на электронику

23 Янв. 2020 2020-01-23T01:11:42+03:00

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба предложила устанавливать на продаваемые в России устройства отечественное ПО, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты потребителей

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В среду, 22 января, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прошло заседание, посвященное обсуждению реализации закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России зарубежные электронные устройства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 июля 2020 года в нашей стране вступит в силу закон, обязывающий зарубежных производителей электроники устанавливать российский софт на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV.

На совещании, в котором участвовали представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-производителей и разработчиков ПО, был предложен примерный перечень программ для предустановки.

Замглавы антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал, что смартфонах могут быть изначально установлены антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Такие же программы, за исключением платежной системы, предлагается устанавливать и на планшетах.

Кроме того, на планшетах, компьютерах и Smart ТV, по его словам, «должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса».

Голомолзин подчеркнул, что «устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты потребителей, а сама предустановка софта «будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU