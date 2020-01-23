2020-01-23T04:53:51+03:00
В мире

Блумберг уже потратил на предвыборную рекламу более $250 миллионов

Бывший мэр Нью-Йорка с самого начала заявил, что будет финансировать свою избирательную кампанию из личных средств
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл БлумбергБывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл БлумбергФото: REUTERS
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Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг, который намерен в ноябре этого года побороться с Дональдом Трампом за президентское кресло в качестве единого кандидата на пост президента США от Демократической партии, уже истратил на свою предвыборную рекламу более 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Advertising Analytica, отслеживающей затраты на политическую рекламу в рамках избирательных кампаний. Издание отмечает, что другие претенденты на выдвижение от демократов тратят на эти цели гораздо меньше. Например, из Калифорнии Том Стейер на свои агитационные ролики истратил 134 миллиона долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – «всего» $26,8 миллиона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Майкл Блумберг с самого начала заявил, что будет финансировать свою избирательную кампанию из личных средств, и готов потратить на предвыборную борьбу с действующим президентом 500 миллионов долларов из собственного кармана.

Имя будущего соперника Дональда Трампа на выборах главы государства станет известно после национального съезда Демократической партии, который пройдет 13 – 16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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