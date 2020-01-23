Серьезная угроза для противника: В США предупредили о смертоносности старых российских ракет
Ракеты "Оникс" впервые поступили на вооружение почти 20 лет назад — еще в 2002 году
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Американские СМИ пишут о том, что российские ракеты "Оникс" медленнее, чем новейшие гиперзвуковые, но все равно остаются смертоносными и представляют угрозу для кораблей противника.
Издание сообщает, что данные ракеты поступили на вооружение почти 20 лет назад - еще в 2002 году. В США считают систему наведения одной из самых "интересных" характеристик ракет "Оникс".
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ИСТОЧНИК KP.RU