В России могут упразднить понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса могут убрать понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это связано с тем, что оно имеет неоднозначную трактовку, отметили в Минюсте.
Именно данное ведомство занимается подготовкой законопроекта с изменениями. Документ должен быть разработан до декабря и представлен на рассмотрение в Госдуму.
Предполагается, что понятие МРОТ исключат, а вместо него появятся конкретные цифры. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.
— Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам. В итоге был предан слишком широкий смысл и эту ситуацию необходимо исправить, - пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.
В Госдуме ждут предложение, сразу несколько партий уже заявили о готовности поддержать инициативу, так как отказ от определения поможет повысить оплату труда.
По предложению Владимира Путина выплаты должны быть не менее уровня прожиточного минимума в стране, к тому же их размер закрепят в Конституции РФ. В правительстве позитивно оценивают будущие перемены.
- Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ, например, в абсолютных цифрах с использованием иного критерия, — пояснили в пресс-службе правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU