2020-01-23T08:09:11+03:00
Экономика

В России могут упразднить понятие МРОТ

В Минюсте отметили, что оно имеет неоднозначную трактовку
Елена АКИМОВА
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В России могут отказаться от понятия МРОТ, это позволит поднять уровень выплатВ России могут отказаться от понятия МРОТ, это позволит поднять уровень выплатФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из Гражданского кодекса могут убрать понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это связано с тем, что оно имеет неоднозначную трактовку, отметили в Минюсте.

Именно данное ведомство занимается подготовкой законопроекта с изменениями. Документ должен быть разработан до декабря и представлен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что понятие МРОТ исключат, а вместо него появятся конкретные цифры. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.

— Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам. В итоге был предан слишком широкий смысл и эту ситуацию необходимо исправить, - пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

В Госдуме ждут предложение, сразу несколько партий уже заявили о готовности поддержать инициативу, так как отказ от определения поможет повысить оплату труда.

По предложению Владимира Путина выплаты должны быть не менее уровня прожиточного минимума в стране, к тому же их размер закрепят в Конституции РФ. В правительстве позитивно оценивают будущие перемены.

- Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ, например, в абсолютных цифрах с использованием иного критерия, — пояснили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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