Подвела погода: Первое испытание самого длинного пассажирского лайнера перенесли на 24 января

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:12:00+03:00

По словам экспертов, до этого тестовый полёт переносили с сентября 2019 года из-за проблем с двигателем

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Специалисты перенесли на 24 января первый испытательный полет самого длинного пассажирского лайнера Boeing 777X из-за неблагоприятных погодных условий.

Уточняется, что до этого тестовый полет переносили с сентября прошлого года из-за проблем с двигателем. В этот раз полет был запланирован на 23 января, но позже его перенесли на сутки позже.

- В данный момент команда оценивает возможность совершить полёт 24 января, - подтвердили в компании Boeing.

Напомним, лайнер 777X является самым длинным пассажирским самолетом в мире. Его презентовали в марте прошлого года. Данная модель также станет крупнейшим в мире пассажирским судном с двумя двигателями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года компания Boeing представила самый длинный в истории самолет. Длина лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. По данным авиапроизводителя, впервые в гражданской авиации применена технология со складыванием крыльев.

ИСТОЧНИК KP.RU