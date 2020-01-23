Подвела погода: Первое испытание самого длинного пассажирского лайнера перенесли на 24 января
Специалисты перенесли на 24 января первый испытательный полет самого длинного пассажирского лайнера Boeing 777X из-за неблагоприятных погодных условий.
Уточняется, что до этого тестовый полет переносили с сентября прошлого года из-за проблем с двигателем. В этот раз полет был запланирован на 23 января, но позже его перенесли на сутки позже.
- В данный момент команда оценивает возможность совершить полёт 24 января, - подтвердили в компании Boeing.
Напомним, лайнер 777X является самым длинным пассажирским самолетом в мире. Его презентовали в марте прошлого года. Данная модель также станет крупнейшим в мире пассажирским судном с двумя двигателями.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года компания Boeing представила самый длинный в истории самолет. Длина лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. По данным авиапроизводителя, впервые в гражданской авиации применена технология со складыванием крыльев.
ИСТОЧНИК KP.RU