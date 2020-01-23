Стали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента
Российские СМИ выяснили, что для реализации целей, ранее поставленных лидером страны Владимиром Путиным, потребует изменения конструкции казны. После обращения президента к Федеральному собранию, стало известно, что для выполнения всех задач необходимо 4,5 триллиона рублей.
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что данную сумму необходимо выделить до 2024 года. Он поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.
Отмечается, что 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Данные расходы будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства.
По словам экспертов, на четыре года два триллиона рублей в бюджете есть, и столько же не хватает. Основным источником средств на выполнение задач Путина, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, пишут "Известия".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Михаил Мишустин, заявил, что «у нас имеются финансовые источники» на выделение помощи (около 450 млрд рублей) российским семьям.
Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU