2020-01-23T09:28:03+03:00
Экономика

Стали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Стали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президентаСтали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российские СМИ выяснили, что для реализации целей, ранее поставленных лидером страны Владимиром Путиным, потребует изменения конструкции казны. После обращения президента к Федеральному собранию, стало известно, что для выполнения всех задач необходимо 4,5 триллиона рублей.

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что данную сумму необходимо выделить до 2024 года. Он поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет.

Отмечается, что 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Данные расходы будут покрыты свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства.

По словам экспертов, на четыре года два триллиона рублей в бюджете есть, и столько же не хватает. Основным источником средств на выполнение задач Путина, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, пишут "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Михаил Мишустин, заявил, что «у нас имеются финансовые источники» на выделение помощи (около 450 млрд рублей) российским семьям.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

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