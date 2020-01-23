2020-01-23T09:22:37+03:00
Происшествия

Не отпустите - всё взорву: в Подмосковье пациент принес в больницу гранату

Осмотром подозрительного предмета занимался инженер-сапер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мужчина угрожал персоналу больницы взрывом гранатыМужчина угрожал персоналу больницы взрывом гранатыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Пациент одной из больниц подмосковного Королева пригрозил взорвать здание, если его не выпишут. В руках мужчина держал предмет, очень похожий на гранату. На место инцидента тут же вызвали правоохранителей.

Все произошло рано утром в среду, 22 января. В 06:36 в дежурную часть УМВД позвонили из службы 112. Со слов врача отделения пульмонологии "Королёвской ГБ № 2", к ней в коридоре подошел 43-летний пациент и сказал, что взорвет здесь все, если его не отпустят.

Эвакуацию медучреждения проводить не стали. На место прибыли сотрудники полиции и инженер-сапер. Через несколько часов отобранный у мужчины предмет, похожий на гранату Ф-1, осмотрели. Оказалось, что речь идет об учебно-имитационной пиротехнической rag f-1, которая часто используется во время военно-спортивных игр, включая страйкбол.

Нарушителя спокойствия задержали и доставили в отделение полиции. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, ранее безработный мужчина уже был судим по двум уголовным статьям - грабеж и разбой.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее гранату нашли на Мичуринском проспекте в Москве около здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина. Она оказалось боевой, но взрывателя не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве: ранены два человека
Не отпустите - всё взорву: в Подмосковье пациент принес в больницу гранату
"Погибли три человека": Власти Австралии заявили, что самолет, тушивший пожары, потерпел крушение
Составлен рейтинг самых невостребованных в России иномарок
"Исторический документ": Израиль и РФ подписали договор об усыновлении
Стали известны источники 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента
Подвела погода: Первое испытание самого длинного пассажирского лайнера перенесли на 24 января
Весь багаж из Юго-Восточной Азии начали проверять из-за коронавируса
В России могут упразднить понятие МРОТ
Серьезная угроза для противника: В США предупредили о смертоносности старых российских ракет
Опрос: более 40% американцев выступают за импичмент Трампа
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25%
Стрельба в центре Сиэтла: один человек погиб, семеро ранены
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Зеленский: Если все стороны захотят прекратить войну в Донбассе, она «прекратится завтра»
Экс-депутат Рады Чубаров назвал дату «марша на Крым»
Аббас на встрече с Макроном заявил, что Палестина ждет от Европы признания
Блумберг уже потратил на предвыборную рекламу более $250 миллионов
Трамп примет участие в митинге против абортов
Власти Китая закрыли «родину» нового коронавируса – город Ухань
Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда