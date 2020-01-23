Не отпустите - всё взорву: в Подмосковье пациент принес в больницу гранату

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:22:37+03:00

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Пациент одной из больниц подмосковного Королева пригрозил взорвать здание, если его не выпишут. В руках мужчина держал предмет, очень похожий на гранату. На место инцидента тут же вызвали правоохранителей.

Все произошло рано утром в среду, 22 января. В 06:36 в дежурную часть УМВД позвонили из службы 112. Со слов врача отделения пульмонологии "Королёвской ГБ № 2", к ней в коридоре подошел 43-летний пациент и сказал, что взорвет здесь все, если его не отпустят.

Эвакуацию медучреждения проводить не стали. На место прибыли сотрудники полиции и инженер-сапер. Через несколько часов отобранный у мужчины предмет, похожий на гранату Ф-1, осмотрели. Оказалось, что речь идет об учебно-имитационной пиротехнической rag f-1, которая часто используется во время военно-спортивных игр, включая страйкбол.

Нарушителя спокойствия задержали и доставили в отделение полиции. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, ранее безработный мужчина уже был судим по двум уголовным статьям - грабеж и разбой.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее гранату нашли на Мичуринском проспекте в Москве около здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина. Она оказалось боевой, но взрывателя не было.

ИСТОЧНИК KP.RU