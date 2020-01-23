Небольшой самолет разбился в Калифорнии: погибли четыре человека

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:12:54+03:00

В катастрофе никто не выжил. Фото: twitter.com/CoronaFireDept

Разлив топлива привел к возгоранию воздушного судна и окружающей его травы

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 января, в Калифорнии произошло крушение небольшого самолета. Жертвами происшествия, случившегося на территории аэродрома возле города Корона, стали четыре человека. Данные предоставила местная пожарная служба.

Спасатели сообщили, что при ударе самолета об землю произошел разрыв свыше 300 литров авиатоплива, которое загорелось. Огонь охватил около 0,1 гектара. Тушение осложнялось наличие сухой травы и кустов.

Аэродром, на территории которого случилась трагедия, временно закрыт для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

"Проводится расследование", - говорится в посте на странице пожарного департамента Короны в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что, тем временем, в Австралии разбился самолет, тушивший бушующие в стране лесные пожары. Незадолго до обнаружения обломков воздушное судно исчезло со всех радаров.

ИСТОЧНИК KP.RU