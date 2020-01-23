В Москве из-за аномально теплой зимы проснулись божьи коровки и бабочки

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:59:23+03:00

Ранее эксперты заявили, что в столице начали проявлять активность клещи

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Российский энтомолог Илья Гомыранов заявил, что из-за аномально теплой зимы в Москве начали просыпаться бабочки и божьи коровки.

По словам Гомыранова, насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно в середине весны.

- При установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве, - уточнил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU