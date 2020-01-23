У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
По словам экспертов, эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от вулкана Танага
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Геологическая служба США зафиксировала у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, землетрясение магнитудой 6,2.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах к востоку от вулкана Танага.
Землетрясение было зафиксировано в 05.53 по местному времени (08:53 МСК).
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ИСТОЧНИК KP.RU