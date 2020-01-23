2020-01-23T10:23:48+03:00
В мире

У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

По словам экспертов, эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от вулкана Танага
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Геологическая служба США зафиксировала у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, землетрясение магнитудой 6,2.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах к востоку от вулкана Танага.

Землетрясение было зафиксировано в 05.53 по местному времени (08:53 МСК).

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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