2020-01-23T10:38:00+03:00
Общество

Названы регионы с самой высокой женской преступностью

Возглавили список представительницы прекрасной половины человечества из Московской области
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где женщины чаще всего совершают преступленияНазваны регионы, где женщины чаще всего совершают преступленияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В МВД поделились статистикой преступлений, которые совершают женщины. Полицейские посчитали, где на долю представительниц прекрасной половины человечества приходится больше всего правонарушений.

В лидерах Московская область, а меньше всего проблем с законом у женщин из Ненецкого автономного округа.

Чаще всего женины совершают преступления:

Московская область – 7161,

Челябинская область – 4777,

Свердловская область - 4754,

Ростовская область – 4629,

Москва - 4508.

Реже всего женины совершают преступления:

Ненецком АО -78,

Чукотском АО -109,

Ингушетии - 117,

Калмыкия – 147,

Севастополь - 248.

Всего за 2019 год было зарегистрировано 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. В МВД отметили, что это меньше, чем годом ранее. В 2018-м показатель был на уровне 145,4 тыс., пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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