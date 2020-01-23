Названы регионы с самой высокой женской преступностью
В МВД поделились статистикой преступлений, которые совершают женщины. Полицейские посчитали, где на долю представительниц прекрасной половины человечества приходится больше всего правонарушений.
В лидерах Московская область, а меньше всего проблем с законом у женщин из Ненецкого автономного округа.
Чаще всего женины совершают преступления:
Московская область – 7161,
Челябинская область – 4777,
Свердловская область - 4754,
Ростовская область – 4629,
Москва - 4508.
Реже всего женины совершают преступления:
Ненецком АО -78,
Чукотском АО -109,
Ингушетии - 117,
Калмыкия – 147,
Севастополь - 248.
Всего за 2019 год было зарегистрировано 142,5 тысячи преступлений, совершённых женщинами. В МВД отметили, что это меньше, чем годом ранее. В 2018-м показатель был на уровне 145,4 тыс., пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU