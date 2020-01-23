2020-01-23T11:10:52+03:00
Общество

Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления средств маткапитала в банк

На сегодняшний день он составляет 45 дней
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве труда планируют вдвое сократить срок принятия решения по использованию материнского капитала и время перечисления денег.

- Сегодня на принятие решения о распоряжении средствами материнского капитала даётся 30 дней, на перечисление - 10 дней. Планируется 15 и 5 дней соответственно, - отметили в ведомстве.

Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что процедуры использования маткапитала для взноса в счет ипотеки или ее погашения слишком усложнены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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