Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления средств маткапитала в банк
На сегодняшний день он составляет 45 дней
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В Министерстве труда планируют вдвое сократить срок принятия решения по использованию материнского капитала и время перечисления денег.
- Сегодня на принятие решения о распоряжении средствами материнского капитала даётся 30 дней, на перечисление - 10 дней. Планируется 15 и 5 дней соответственно, - отметили в ведомстве.
Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что процедуры использования маткапитала для взноса в счет ипотеки или ее погашения слишком усложнены.
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ИСТОЧНИК KP.RU