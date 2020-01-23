Названы самые популярные направления для путешествий у россиян в 2019 году

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:11:16+03:00

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В 2019 году самым популярным направление для отдыха у россиян оказалась Турция. Такие данные предоставил сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Аналитика составили список мест, куда путешественники из России чаще всего покупали пакетные туры.

Оказалось, что в прошлом году в Турцию купили путевки почти половина от общего числа отдыхающих - 41,9%. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 3,6% и это при том, что поездки в эту страну в среднем подорожали на 14%.

На втором месте по популярности у россиян оказался Кипр. Сюда было приобретено более 10% от общего числа пакетных туров. А вот на третьем месте оказались отечественные курорты, спрос на них в сравнении с 2018 годом вырос на 2%.

Кроме того в десятку самых востребованных у россиян направлений попали Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU