2020-01-23T11:11:16+03:00
Общество

Названы самые популярные направления для путешествий у россиян в 2019 году

Отечественные курорты оказались на третьем месте рейтинга
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Названы самые популярные места для отдыха у россиянНазваны самые популярные места для отдыха у россиянФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

В 2019 году самым популярным направление для отдыха у россиян оказалась Турция. Такие данные предоставил сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Аналитика составили список мест, куда путешественники из России чаще всего покупали пакетные туры.

Оказалось, что в прошлом году в Турцию купили путевки почти половина от общего числа отдыхающих - 41,9%. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 3,6% и это при том, что поездки в эту страну в среднем подорожали на 14%.

На втором месте по популярности у россиян оказался Кипр. Сюда было приобретено более 10% от общего числа пакетных туров. А вот на третьем месте оказались отечественные курорты, спрос на них в сравнении с 2018 годом вырос на 2%.

Кроме того в десятку самых востребованных у россиян направлений попали Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Для эффективного управления": В США объяснили присутствие своих военнослужащих в Сирии
Власти Китая блокируют город Ухань, где началось распространение коронавируса
Путин прибыл в Израиль на празднование 75-летия освобождения Освенцима
Названы самые популярные направления для путешествий у россиян в 2019 году
Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления средств маткапитала в банк
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию
США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Названы регионы с самой высокой женской преступностью
Роскомнадзор заблокировал Startmail, через который отправляли сообщения о минировании
Трамп обновил рекорд по количеству твитов за сутки
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
Ученые нашли причину, по которой женщины живут дольше мужчин
В ФСБ узнали откуда приходят угрозы о "минировании"
В Москве из-за аномально теплой зимы проснулись божьи коровки и бабочки
Небольшой самолет разбился в Калифорнии: погибли четыре человека
В Подмосковье у осужденного за убийство нашли склад оружия и поддельное удостоверение ФСБ
Стрельба в гостинице ФГУП "Академическая" в Москве: ранены два человека