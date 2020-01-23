2020-01-23T11:16:20+03:00
В мире

Власти Китая блокируют город Ухань, где началось распространение коронавируса

Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Китайские СМИ пишут, что власти города Ухань, где началось распространение нового загадочного коронавируса, закрыли выезд из города. Сколько будет действовать запрет, не уточняют.

Уточняется, что чиновники приостановили движение общественного транспорта внутри города.

Местные власти объяснили, что данные ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа».

Власти Китая приступили к блокированию города Ухань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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