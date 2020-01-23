Власти Китая блокируют город Ухань, где началось распространение коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:16:20+03:00

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Китайские СМИ пишут, что власти города Ухань, где началось распространение нового загадочного коронавируса, закрыли выезд из города. Сколько будет действовать запрет, не уточняют.

Уточняется, что чиновники приостановили движение общественного транспорта внутри города.

Местные власти объяснили, что данные ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756333" frameborder="0"></iframe> Власти Китая приступили к блокированию города Ухань.

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ИСТОЧНИК KP.RU